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Сегодня, 02:07

Деменко: «Искать футболистов из Европы, переплачивать — не понимаю этого»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий «Спартака» Максим Деменко прокомментировал работу красно-белых на трансферном рынке.

«Джикия и Мелешин — хорошие, сильные футболисты. В аренду отдавать — одно. Продавать — совсем другое. Мы говорим о 12-ти играх чемпионата. «Спартак» отстает от лидеров на 8 очков. Конкурировать с «Зенитом», с «Краснодаром» — большой риск. Сейчас могут быть трансферы с прицелом на следующий год. Но искать футболистов из Европы, переплачивать — не понимаю этого. Хорошо, можно делать системно, как «Зенит», который постоянно подписывает бразильцев. Сейчас пришел португалец — возможно, будет молодых ребят из португальских академий выписывать. Но зачем тогда «Спартаку» своя академия?» — задался цитирует «Газета.Ru» Деменко.

После 18 туров «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/22/21986575.shtml
Максим Деменко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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