Белоус назвал приглашение Эшуорта в «Спартак» авантюрой

Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус высказался о возможном увольнении генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова.

«В «Спартаке» чаще всего в РПЛ происходят отставки. Так, функционеры могут и до Абаскаля добраться. Я не понимаю, чего они хотят добиться? Женя всегда говорил, что старался не лезть в футбольные дела, занимался своим делом. Но появились какие-то разногласия с Эшуортом. Его приглашение в клуб — настоящая авантюра. Зачем иностранец нужен, когда легионеры отказываются от приезда в Россию? Функционеры, которые придут в управление клуба, должны смотреть на развитие академии, воспитание футболистов. Надо улучшить селекционную службу, чтобы научились находить необрамленный камень среди молодых футболистов, а не Сперцяна или Пиняева, например. В «Спартаке» нет концепции и дорожной карты. Когда будет понимание развития, то и результаты придут. Можно зарабатывать миллиарды на нефтяной промышленности, а потом эти деньги терять в футболе. Когда-нибудь в «Спартаке» наступит порядок, не все потеряно», — приводит слова Белоуса Legalbet.

Ранее сообщалось, что Эшуорт может покинуть свой пост.

Эшуорт был назначен на пост спортивного директора «Спартака» в конце сентября 2022 года. Ранее на это должности работал итальянец Лука Каттани.

В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» занял третье место, набрав 54 очка.