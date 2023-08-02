Белоус прокомментировал возможное возвращение Азмуна в «Зенит»

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус высказался о возможном возвращении форварда «Байера» Сердара Азмуна в «Зенит».

«Зениту» нужен нападающий после ухода Малкома. С одной стороны, заиграл Кассьерра, этого от него и ждали. Надо разбираться, почему у Азмуна не получилось в «Байере», потому что он игрок высокого класса. Нельзя считать удачным опыт Азмуна в западной Европе. Надо на молекулы разложить игру Сердара и смотреть, какие качества он потерял. Тяжело войти в одну реку дважды. Это редко кому удается. Может, только у Вагнера Лава получилось», – приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Ранее Фабрицио Романо сообщил, что «Зенит» заинтересован в возвращении 28-летнего иранца и сделал предложение «Байеру». Азмун выступал за петербуржцев с 2019 по 2022 годы.