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Сегодня, 02:48

Белоус считает, что Жалолиддинов может вернуться в чемпионат России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус считает, что полузащитник Жасур Жалолиддинов может вернуться в чемпионат России.

«Если он пересмотрит свое отношение к тренировочному процессу, режиму, не будет нарушать его, то может вернуться в Россию. Я бы очень этого хотел. Жасур – очень талантливый футболист, но поведение и отношение к футболу отбросило его назад.

Если сейчас все изменится, то будет здорово. Надеюсь, что он сделал выводы. Мы ему в свое время дали очень хорошие возможности, но он их не использовал», – цитирует Metaratings.ru Белоуса.

Жалолиддинов в июле 2020 года перешел в «Локомотив» из «Бунедкора», но не провел за красно-зеленых ни одного матча. В январе 2021 года клуб расторг контракт с игроком.

Источник: https://metaratings.ru/news/belous-esli-zhaloliddinov-peresmotrit-otnoshenie-k-trenirovkam-ne-budet-narushat-rezhim-to-mozhet-vernutsya-v-rpl-308464/
Жасур Жалолиддинов
Юрий Белоус
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