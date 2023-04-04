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Сегодня, 18:38

Белоус уверен, что Юран спасет «Пари НН» от вылета

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный менеджер Юрий Белоус поделился мнением о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера «Пари НН».

«Юран — опытный тренер, который умеет мотивировать футболистов. В прошлом году спас «Химки», он знает, как это делать. Самое главное, что он умеет добиваться результатов. Руководство «Пари НН» поступили правильно, назначив Юрана. Думаю, он спасет команду. Шансы с Юраном точно есть», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

После 21 тура РПЛ «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-yuran-spaset-pari-nn-ot-vy-leta-on-umeet-motivirovat-futbolistov/
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Юрий Белоус
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