Березуцкий одним словом оценил трансфер Фернандеса в «Зенит»

Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

«Марио Фернандес переходит в «Зенит»? Ну, хорошо», — сказал Березуцкий «СЭ».

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В январе 2023 года защитник возобновил карьеру и перешел в бразильский «Интернасьонал». Игрок провел за команду 5 матчей и расторг соглашение с командой в апреле.

По информации «СЭ», 32-летний Фернандес перейдет в «Зенит» на правах свободного агента после того, как клуб из Санкт-Петербурга выкупит у «Интернасьонала» контракт футболиста за сумму порядка 360 тысяч евро.