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Сегодня, 14:00

Березуцкий рассказал, как у Акинфеева появилось прозвище Фурик: «Это мы с Васей придумали»

Игорь Акинфеев и Алексей Березуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший защитник и главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал, как у голкипера появилось прозвище Фурик.

В футбольных кругах принято считать, что это прозвище для Акинфеева придумал Ролан Гусев, однако Березуцкий данную версию опроверг.

«Это единственная версия, она единственная правдивая, — утверждает Березуцкий. — Это мы с Васей придумали, вдохновившись фильмом «Хроники Риддика». Первый фильм, старый. По сюжету главный герой был фурийцем, это его нация. От этого пошло — Фурик. Мы с Васей начали так называть Игоря, и это прозвище прижилось. Хотя я не думаю, что сейчас его кто-то так называет».

Игорь Акинфеев. «Акинфеев. 20-й сезон». Эпизод четвертый: детство, сборы, второй папа

6 декабря на «СЭ» и YouТube-канале «Вышли!» был опубликован четвертый эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть четвертую серию

Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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