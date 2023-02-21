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Сегодня, 15:05

Бериша хочет закончить карьеру в «Ахмате»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал о своем желании завершить карьеру в российском клубе.

«Хочу сказать спасибо руководству, президенту, всем людям, кто работает в клубе. Я очень люблю «Ахмат». Я даже не могу выразить словами, насколько сильно я уважаю клуб. Мне нравится жить в Грозном, каждый относится ко мне замечательно. Я счастлив. Все, что нужно для моей жизни, я нашел в этом городе и клубе. Приятно ли, что меня считают легендой? Любой человек будет чувствовать себя лучше и увереннее, когда его узнают на улицах. Я отдаю этому клубу всего себя. У нас много легенд в составе? Тот же Ризван Уциев. Мы все уважаем друг друга, это самое главное. Ко мне был интерес и из Европы, и из РПЛ, было много предложений. Но у меня отличные отношения с президентом «Ахмата» Даудовым. Я не мог покинуть команду только потому, что мной кто-то интересуется. Я люблю клуб и хочу закончить карьеру в «Ахмате», — приводит слова Бериша «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата России Бериша принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив три гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5004659-byl-interes-iz-evropy-no-lyublyu-ahmat-berisha-hochet-zakonchit-kareru-v-groznom.html
Бернард Бериша
Футбол
ФК Ахмат
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