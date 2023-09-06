Биджиев считает, что руководство «Факела» поторопилось с увольнением Евсеева

Главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев поделился мнением об отставке Вадима Евсеева с поста главного тренера «Факела».

«Я, честно говоря, верил, что Евсееву удастся переломить ситуацию. В принципе, в тех матчах, которые я видел, «Факел» играл очень агрессивно и организованно, оставлял достаточно неплохое впечатление. Понятно, что у воронежцев есть определенные сложности, другие коллективы РПЛ более серьезно укомплектованы, но в целом команда у Евсеева была симпатичная.

Мне сложно сказать, отставка Евсеева стала решением руководства, самого Вадима или же они вместе пришли к этому. На мой взгляд, с увольнением поторопились, если это было решение клуба. Я считаю, в таком случае нужно было дать Евсееву поработать еще, и он смог бы выправить ситуацию. С другой стороны, если Вадим подал в отставку сам, значит, он расценил, что не сможет переломить ситуацию, что нужна смена обстановки», — цитирует Биджиева «Евро-Футбол. Ру».

Евсеев стал главным тренером «Факела» в мае 2023 года. Команда провела 17 матчей во всех турнирах под руководством 47-летнего россиянина, одержала 7 побед, потерпела 9 поражений и 1 раз сыграла вничью.