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Сегодня, 17:14

Билялетдинов: «Дзюба ещё может принести пользу «Локомотиву»

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Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об игре железнодорожников в атаке.

«Из кардинальных изменений в игре железнодорожников я бы скорее отметил перевод Миранчука на левый фланг атаки. Он наконец-то стал стабильно появляться в стартовом составе, а не посто выходит на замену. Появилась свежесть в действиях красно-зелёных после перевода Антона налево. И если уже говорить об изменениях в игре «Локомотива», то утрата физических кондиций у Дзюбы, скорее всего, тоже сыграла свою роль. Плюс это или минус для железнодорожников — решать самому клубу. Мы лишь видим конечный продукт в матчах.

Если идёт набор очков без Дзюбы, то, наверное, плюс. Если у команды серия без побед, то получается, как минимум, какая-то нейтральная ситуация. Но раз Артём не играет, значит, не готов или есть претензии к его форме. Несмотря на его возраст, он бы мог ещё принести пользу клубу», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

«Локомотив» после 28-ми туров чемпионата России набрал 47 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице. В последнем матче красно-зеленые победили «Оренбург» (2:0).

Источник: Legalbet
Алексей Миранчук
Артем Дзюба
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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