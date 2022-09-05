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5 сентября, 16:00

Билялетдинов не ожидал, что Комппера уволят из «Локомотива»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Экс-футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об уходе Марвина Комппера из тренерского штаба первой команды московского клуба.

«Еще на той неделе ничего не предвещало сегодняшних событий. Для меня это прям новость. Не думал, что так категорично все будет. Сергей Николаевич Юран вчера сказал, что может снова стать тренером в РПЛ? Решения же не принимаются так быстро, с трудом себе представляю, что вопрос с ним был решен до отставки Комппера. А так, может быть, и возглавит «Локо». Но мне кажется, так некрасиво делать — говорить об этом до отставки Марвина. Будем ждать информацию», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Марвин Комппер покинул тренерский штаб железнодорожников в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Динияр Билялетдинов
Марвин Комппер
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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