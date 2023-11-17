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Сегодня, 12:38

Билялетдинов рассказал, что его удивил «Краснодар» в первом круге РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался о командах, которые удивили и разочаровали его по итогам первого круга РПЛ.

«Разочаровали меня в первом круге РПЛ «Ахмат» и «Сочи». Они не могут нащупать свою игру. Все-таки 15 матчей — большая дистанция. Пока у них не получается внести коррективы в игру. «Факел» и «Пари НН» с этой задачей справились более-менее, начали набирать очки. А эти команды пока в тупике. Удивил меня «Краснодар», который сумел сохранить свое первое место по итогам первого круга. Будет интересно посмотреть, как они додержатся до зимней паузы и весной войдут в чемпионат. Хватит ли у команды опыта и ресурсов? Все-таки у «Краснодара» на хвосте «Зенит», это опытный борец за чемпионство, и тут опыт на стороне петербуржцев. Посмотрим, что им сможет предоставить «Краснодар», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 32 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/bilyaletdinov-v-pervom-kruge-rpl-razocharovali-akhmat-i-sochi-a-krasnodar-udivil-306435/
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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