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Сегодня, 19:38

Билялетдинов заявил, что от агентов футболистам отойти не получится

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал слова Евгения Гинера об агентах.

«Реалии таковы, что от агентов футболистам отойти не получится. Система уже закостенела. Все понимают, какими преимуществами игрок обладает с агентом и без. У агентов есть круг общения, связи, они держат руку на пульсе, позволяют расширить возможности трудоустройства. Просто не всегда складывается так, что у футболиста и агента профессиональный подход к делу», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Ранее Гинер заявил, что не понимает, для чего нужны агенты в футболе.

Евгений Гинер занимает пост президента ЦСКА с 2001 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-realii-takovy-chto-ot-agentov-futbolistam-otojti-ne-poluchitsya/
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
Евгений Гинер
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