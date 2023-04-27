Билялетдинов заявил, что от агентов футболистам отойти не получится

Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал слова Евгения Гинера об агентах.

«Реалии таковы, что от агентов футболистам отойти не получится. Система уже закостенела. Все понимают, какими преимуществами игрок обладает с агентом и без. У агентов есть круг общения, связи, они держат руку на пульсе, позволяют расширить возможности трудоустройства. Просто не всегда складывается так, что у футболиста и агента профессиональный подход к делу», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Ранее Гинер заявил, что не понимает, для чего нужны агенты в футболе.

Евгений Гинер занимает пост президента ЦСКА с 2001 года.