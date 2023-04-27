Полузащитнику «Краснодара» Кади Боржесу предстоит операция

Полузащитнику «Краснодара» Кади Боржесу предстоит оперативное вмешательство после полученной травмы в матче против «Спартака» (3:4), сообщают «РБ Спорт».

По информации источника, сейчас футболист находится в расположении клуба. В ближайшие дни полузащитнику предстоит операция. В этом сезоне Боржес не поможет своей команде.

В матче против «Спартака» в 24-м туре РПЛ (3:4) хавбек столкнулся с защитником красно-белых Георгием Джикией и упал на газон без сознания. Кади получил перелом лицевой кости и был доставлен в Боткинскую больницу.

В составе «Краснодара» бразилец провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.