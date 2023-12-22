Бителло: «Я мечтаю выступать за сборную Бразилии»

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал, что мечтает играть за сборную Бразилии и получать удовольствие от футбола в России.

«Я мечтаю выступать за основную сборную Бразилии, а также получать максимальное удовольствие от футбола в России. Хочу много забивать, отдавать, побеждать. Взять титул с «Динамо». А как дальше сложится — только Богу известно. Но цель попробовать себя в топ-5 лигах после «Динамо» есть», — приводит Metaratings.ru слова Бителло.

Бителло в сентябре 2023 года перешел в «Динамо» из «Гремио». Он забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи в 15 матчах за «Динамо».