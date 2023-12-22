Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:24

Бителло: «Я мечтаю выступать за сборную Бразилии»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал, что мечтает играть за сборную Бразилии и получать удовольствие от футбола в России.

«Я мечтаю выступать за основную сборную Бразилии, а также получать максимальное удовольствие от футбола в России. Хочу много забивать, отдавать, побеждать. Взять титул с «Динамо». А как дальше сложится — только Богу известно. Но цель попробовать себя в топ-5 лигах после «Динамо» есть», — приводит Metaratings.ru слова Бителло.

Бителло в сентябре 2023 года перешел в «Динамо» из «Гремио». Он забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи в 15 матчах за «Динамо».

Источник: https://metaratings.ru/news/bitello-mechtayu-vystupat-za-sbornuyu-brazilii-i-poluchat-maksimalnoe-udovolstvie-ot-futbola-v-rossii-317526/
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Динамо (Москва)
Бителло
0
Читайте также
Ферстаппен заявил, что пока не собирается жениться на бывшей девушке Квята
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух воспитывают сына
Стрельба в Карловом университете в Праге. Главное
NYT сообщила о переговорах США об использовании активов РФ для Украины
Женщина погибла в результате ракетного удара ВСУ по зданию ВГА Токмака
Белый дом не пояснил возможность отправки вооружений Киеву из своих запасов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Масалитин: «Заболотный играет важную роль в ЦСКА Федотова»