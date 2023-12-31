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Сегодня, 09:58

Источник: хавбека «Зенита» Барриоса предложили «Бока Хуниорс»

Руслан Минаев
Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может перейти в «Бока Хуниорс», сообщает журналист Тати Цивьело в соцсети Х.

По данным источника, агенты игрока предложили аргентинскому клубу подписать хавбека российского клуба. В «Бока Хуниорс» пока не отреагировали на предложение.

Ранее 30-летний Барриос назвал колумбийские клубы, в которых хочет продолжить карьеру.

В этом сезоне футболист провел 21 матч за «Зенит», в которых отметился двумя результативными передачами.

Трансферная стоимость полузащитника по данным портала Transfermarkt оценивается в 14 миллионов евро. Его контракт с питерским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Вильмар Барриос
ФК Бока Хуниорс
ФК Зенит
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