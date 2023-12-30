Деменко рассказал, какие события в российском футболе с наибольшим интересом ждет в новом году

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о том, какие события в российском футболе станут наиболее увлекательными в 2024 году.

«В новом году самое главное, чтобы все были живы и здоровы. А что касается российского футбола, то интересно, как закончится борьба за золотые медали РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Хотя я понимаю, что ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» постараются каким-то образом воспользоваться ошибками лидеров и тоже побороться за чемпионство. Но самое важное, чтобы в новом году у нас были новые радостные моменты в жизни», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

«Краснодар» после 18 туров лидирует в турнирной таблице РПЛ с 38 очками. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 36 очков. У «Динамо» 32 балла и третья позиция.