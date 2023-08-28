Игнатьев — о «Зените»: «У них всего лучше и больше»

Российский тренер Борис Игнатьев прокомментировал форму «Зенита» в последних матчах.

«Победоносное желание теперь трудно отобрать у «Зенита». И не потому, что они такие могущественные, а потому, что у них всего лучше и больше. Матч с «Уралом» только подтвердил их возвращение к своему обычному состоянию. Думаю, что «Зенит» будет заявлять о себе как о клубе с большими традициями и высокими футбольными умениями», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

«Зенит» с 13 очками поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре сине-бело-голубые разгромили «Урал» (4:0).