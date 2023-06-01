Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:29

Игнатьев: «Дзюба еще долго может быть востребован в РПЛ — он приносит результат»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Дзюба провел хороший отрезок сезона в «Локомотиве», был полезен в атаке, что от него и требовалось. Артем сумел не только немало забить, но и отдать голевые передачи. Здорово, что он вернулся в чемпионат России и продолжил карьеру — было бы жалко терять такого игрока. В целом, Дзюба еще долго может быть востребован в РПЛ — он приносит результат. Конечно, нельзя сказать, что Артем замечательно играет — все-таки он уже не так молод. Но самое главное, что Дзюба все еще удачно выполняет работу бомбардира — забивает голы», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ 34-летний нападающий принял участие в 10 матчах, забил 8 мячей и отдал 5 результативные передачи. Ранее Дзюба продлил контракт с железнодорожниками до лета 2024 года.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рекомендации МОК по России усугубили санкции. Парадоксы борьбы против дискриминации
Соболенко провоцируют вопросами об Украине. Белоруска держит удар
Самолет авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в Шереметьево
В Польше начали менять дорожные таблички с Калининградом
МО РФ: российские силовики сорвали попытку совершения теракта в Шебекино со стороны ВСУ
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Денис Угаров: «У тех футболистов, которые провели в сезоне почти все игры, уже нет нужных эмоций и мотивации»

Мостовой заявил, что согласился бы возглавить «Динамо»