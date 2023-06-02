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Сегодня, 09:15

Секретарь Колоскова вспомнила, как матерился экс-президент РФС: «Поначалу шокировало ...»

Юрий Голышак
Обозреватель
Вячеслав Колосков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Татьяна Сарсания, сестра агента Константина Сарсании, работавшая в РФС секретарем бывшего президента организации Вячеслава Колоскова, в интервью «СЭ» рассказала о самом веселом человеке об особенностях лексики своего шефа.

— Самый веселый персонаж в том РФС?

— Сергей Хусаинов — главный весельчак! Мастер розыгрышей и подколов! Есть у него настроение — а-а-а! Всех в охапку, в ресторан. Гуляем, Серега за всех платит! Дни рождения всем коллективом отмечали за одним столом. Если Вячеслав Иванович в отъезде — в его кабинете. Стол у него был огромный. А рядом чемпионские кубки. Красота!

Вообще, лучше начальника у меня не было! Вячеслав Иванович — он потрясающий! Не было случая, чтоб из-за границы вернулся без какого-то подарочка мне и второму секретарю. Всегда что-то небольшое, но очень приятное. При этом — нейтральное. Не выходящее за рамки. Брошка, ключница, зонтик... До сих пор храню шейный платок, вышитый лошадками... Я проработала рядом девять лет — ни разу Колосков ни на кого не повысил голос. Какая бы ни была ситуация. Хоть небо обрушится — у него не дернется мускул.

— При этом «б***» через слово.

— Поначалу меня это шокировало. Потом привыкла. У Вячеслава Ивановича это для связки слов. Так проскакивает, что и не замечаешь.

— Это штука заразная. Час с Колосковым пообщаешься — потом весь день говоришь точно так же.

— Наверное. Вот поэтому-то Сергей Куликов разговаривает точно так же — видимо, от шефа перенял. Но я Колоскова обожала. Всегда в настроении, улыбается. Изумительный вкус. Одет с иголочки. Другой весь в брендах — а все равно как пугало. Колоскову все шло! Даже очки были какие-то невероятные для того времени. Как-то хитро складывались, убирались в крошечный футлярчик.

Константин Сарсания скончался 7 октября 2017 года на 50-м году жизни.

Константин Сарсания. «Если бы не врачебная ошибка — Костя жил бы до сих пор. Второй тромб дал прямо в сердце...»
Футбол
РФС
Вячеслав Колосков
Константин Сарсания
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