Игнатьев — как ездил за будущей звездой мирового футбола в Аргентину: «Агуэро хотел поехать в «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как, будучи ассистентом Юрия Семина в московском «Динамо», ездил в Аргентину за будущей звездой мирового футбола Серхио Агуэро.

— Алексей Федорычев рассказал мне, что, вы, помогая Семину в московском «Динамо», ездили в Аргентину на переговоры с Серхио Агуэро, тогда игроком «Интепендьенте». Но «Атлетико» вас опередил.

— То, что ездил, — правда. Посмотрел три игры, познакомился с его родителями, с агентом Марсело Симоняном, с которым мы много общались. Агуэро не было и 18, а он играл в основе. Мне было понятно, что он уже тогда дал бы результат. Вначале Агуэро захотел к нам поехать, было видно, что ему не терпится показать всем, что он должен проводить на поле все 90 минут. А на родине ему это давали не всегда. И играл, и вел он себя прекрасно. Но когда дело пошло дальше, уже без моего участия, он выбрал другое направление. Вся его последующая карьера доказала, что поступил он правильно.