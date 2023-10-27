Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

27 октября, 11:30

Игнатьев — как ездил за будущей звездой мирового футбола в Аргентину: «Агуэро хотел поехать в «Динамо»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Серхио Агуэро.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как, будучи ассистентом Юрия Семина в московском «Динамо», ездил в Аргентину за будущей звездой мирового футбола Серхио Агуэро.

— Алексей Федорычев рассказал мне, что, вы, помогая Семину в московском «Динамо», ездили в Аргентину на переговоры с Серхио Агуэро, тогда игроком «Интепендьенте». Но «Атлетико» вас опередил.

— То, что ездил, — правда. Посмотрел три игры, познакомился с его родителями, с агентом Марсело Симоняном, с которым мы много общались. Агуэро не было и 18, а он играл в основе. Мне было понятно, что он уже тогда дал бы результат. Вначале Агуэро захотел к нам поехать, было видно, что ему не терпится показать всем, что он должен проводить на поле все 90 минут. А на родине ему это давали не всегда. И играл, и вел он себя прекрасно. Но когда дело пошло дальше, уже без моего участия, он выбрал другое направление. Вся его последующая карьера доказала, что поступил он правильно.

Борис Игнатьев. «Встретились в Аргентине с Агуэро, он хотел перейти в «Динамо». Экс-тренер сборной России раскрыл неизвестные детали громких историй 90-х
Серхио Агуэро
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Борис Игнатьев
1
0
Читайте также
Источник сообщил, что Виллаш-Боаш выдвинул свою кандидатуру на пост президента «Порту»
Форвард «Оттавы» Пинто дисквалифицирован на 41 матч НХЛ за ставки
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алдонин призвал ЦСКА сыграть организованно в матче с «Краснодаром»

Акинфеев — о соцсетях: «Против тебя 348 мнений, из которых 323 о том, что ты лоханулся и пропустил»