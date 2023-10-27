Алдонин призвал ЦСКА сыграть организованно в матче с «Краснодаром»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался об игре армейцев в защите перед матчем команды с «Краснодаром» в 13 туре РПЛ.

«Совершенно точно не стоит стараться персонально играть по колумбийцу (Джону Кордобе. — Прим. «СЭ»), но ему надо уделять внимание и страховать друг друга. Джон, конечно, сейчас один из лучших нападающих в РПЛ, если не лучший на данный период. Гораздо важнее сыграть крайне организованно и плотно против гостей», — приводит слова Алдонина RT.

Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдет 29 октября на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.