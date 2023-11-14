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Сегодня, 11:37

Бородюк считает, что Тюкавин заслужил вызов в сборную России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказал мнение, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заслужил вызов в сборную России.

«У Кости Тюкавина была безголевая серия, которая, к счастью, прервалась, и он начал регулярно забивать. В последних матчах он показывал хорошую игру и заслужил место в сборной России, но его по каким-то причинам в этот раз решили не вызывать. Надеюсь, что после продления контракта пропадут все слухи и он будет спокойно демонстрировать свое мастерство в «Динамо». Футболисты должны понимать, за какой клуб они играют. Пятые — седьмые места для других команд, это не уровень «Динамо». И если команда по итогам сезона там окажется, то сезон вряд ли можно будет назвать удачным. Тренерский штаб должен настраивать команду на то, чтобы бороться за титулы. Для этого у клуба все есть, включая замечательных болельщиков. Хотел бы пожелать команде как можно удачнее выступить в этом сезоне. Его можно будет считать успешным, если бело-голубые займут место в тройке. Для этого все у «Динамо» есть — руководство все делает, помогает ветеранам клуба, ведь без прошлого не будет будущего. В этом плане работа ведется правильная», — приводит слова Бородюка RT.

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин провел за «Динамо» 19 матчей, забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1230648-borodyuk-tyukavin-sbornaya
Александр Бородюк
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
Константин Тюкавин
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