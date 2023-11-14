Сербский полузащитник «Рубина» Ранджелович: «Мы любим русских, а они нас»

Полузащитник «Рубина» Лазар Ранджелович ответил на вопрос «СЭ» о том, чувствует ли он в России, что у русских и сербов исторически братские отношения.

«Конечно! Я слышал об этом и перед приездом в Россию, но хотел проверить на собственном опыте. Мы любим русских, а они нас. К нам прекрасно здесь относятся. Когда говорю, что из Сербии, люди отвечают: «О, брат!» Россия очень напоминает мне родину: люди, повседневная жизнь, язык. Даже если не знаешь язык, почти все понимаешь. Мы похожи, поэтому мне не требовалось много времени на адаптацию», — сказал Ранджелович «СЭ».

Контракт Ранджеловича с «Рубином» рассчитан до конца нынешнего сезона. В текущем сезоне полузащитник провел 8 игр и не отметился результативными действиями.

«После бани с президентом «Урала» три дня думал, что я умер!» Ранджелович — о России, Сербии и Джоковиче