Агент Николсона о будущем игрока в «Спартаке»: «У него еще 3 года контракта»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока в клубе.

Ранее появлялась информация о том, что главный тренер красно-белых Шамар Николсон не рассчитывает на форварда.

«Шамар в данный момент полностью сосредоточен на национальной команде. Впереди важный турнир в США, который начнется на следующей неделе — Gold Cup. В четверг он провел отличную игру. После этого у него будет небольшой отпуск, и он вернется в Москву. У него еще 3 года контракта, и на этом все. И никто из клуба, тем более тренер, ничего ему больше [об уходе из клуба] не говорил», — сказал Портега «СЭ».

Николсон перешел в «Спартак» в январе 2022 года. В сезоне-2022/23 26-летний ямаец забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 27 матчах за красно-белых.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4,5 миллиона евро.