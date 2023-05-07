Бояринцев: «Хочу, чтобы «Спартак» не позволил досрочно стать «Зениту» чемпионом»

Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

«Конечно, хочу, чтобы «Спартак» не позволил досрочно стать «Зениту» чемпионом, — цитирует «РБ Спорт» Бояринцева. — Надеюсь, красно-белые выстроят игру правильно. Первым номером играть будет сложно, тем более есть проблемы в обороне. «Спартаку» не стоит уходить в глухую оборону, потому что у команды хороший атакующий потенциал. Надо сыграть организованно в обороне. Не сомневаюсь, что «Спартак» будет неплохо смотреться в атаке, голевые моменты возникнут. Главное, чтобы не подвела реализация. Если «Спартак» хорошо выполнит работу в обороне, нападающие свои моменты найдут и забьют. «Спартаку» удастся увезти очки из Санкт-Петербурга».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.