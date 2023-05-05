Бояринцев считает, что Писарскому не стоило менять команду

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался об игре нападающего Владимира Писарского.

«Он провел неплохой отрезок на эмоциях в «Оренбурге», а эмоции — это великая вещь. После того как Владимир поменял клуб, не все хорошо складывается. Может, не стоило «Оренбург» менять на «Крылья»? Форвард должен быть стабилен», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

В составе «Оренбурга» Сычевой провел 45 матчей и забил 25 мячей, а в футболке «Крыльев» Владимир, уже под фамилией Писарский, сыграл 13 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча (все — в FONBET Кубке России).

В ближайшем туре Премьер-Лиги «Крылья» сыграют на выезде с «Краснодаром». Матч пройдет 7 мая, начало — в 19:00 мск.