0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

Божович — о Бердыеве: «Если проработает в «Сочи» столько же, сколько в «Рубине», поборется и за чемпионство»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович оценил будущее Курбана Бердыева в «Сочи».

— Курбан Бердыев вернулся в Россию. И в первом матче победил ЦСКА.

— Я говорил, что Бердыев точно добьется успеха с «Сочи». Можно сказать, что начало положено. У этого клуба намечается очень интересный проект. Бердыев — один из лучших тренеров в России.

— Но с не самым зрелищным футболом.

— Да кого это интересует! Главное — результат. Посмотрите на Моуриньо в «Роме» — у Жозе одна и та же тактика. И у «Ромы» сейчас есть результат. Счет на табло — вот что главное. Бердыев знает, как достичь нужного результата — и добивается своего. Он молодец!

Если проработает в «Сочи» столько же, сколько в «Рубине», поборется и за чемпионство. Он не только отличный тренер, но и менеджер, — сказал Божович «СЭ».

«Сочи» после 18 туров занимает седьмое место, набрав 28 очков.

Миодраг Божович. «Не верьте ФИФА и УЕФА. Россия вернется и будет побеждать!» Интервью Миодрага Божовича

ФК Сочи
Курбан Бердыев
Миодраг Божович
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Божович — о Смолове: «Он игрок настроения — от него многое зависит»

«Факел» оштрафовали на 60 тысяч рублей за кричалки болельщиков в матче с «Оренбургом»