Божович — о Бердыеве: «Если проработает в «Сочи» столько же, сколько в «Рубине», поборется и за чемпионство»

Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович оценил будущее Курбана Бердыева в «Сочи».

— Курбан Бердыев вернулся в Россию. И в первом матче победил ЦСКА.

— Я говорил, что Бердыев точно добьется успеха с «Сочи». Можно сказать, что начало положено. У этого клуба намечается очень интересный проект. Бердыев — один из лучших тренеров в России.

— Но с не самым зрелищным футболом.

— Да кого это интересует! Главное — результат. Посмотрите на Моуриньо в «Роме» — у Жозе одна и та же тактика. И у «Ромы» сейчас есть результат. Счет на табло — вот что главное. Бердыев знает, как достичь нужного результата — и добивается своего. Он молодец!

Если проработает в «Сочи» столько же, сколько в «Рубине», поборется и за чемпионство. Он не только отличный тренер, но и менеджер, — сказал Божович «СЭ».

«Сочи» после 18 туров занимает седьмое место, набрав 28 очков.