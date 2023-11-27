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Сегодня, 18:15

Божович — о критике Баринова и Галактионова в адрес судей: «Сегодня они бы говорили по-другому»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Миодраг Божович в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывания капитана железнодорожников Дмитрия Баринова и главного тренера команды Михаила Галактионова после матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).

«Не понимаю, почему они так высказались. Пенальти в этом эпизоде был. Было видно, что футболист «Локомотива» рукой остановил мяч. Это эмоции после игры. Сегодня они бы говорили по-другому. Сразу после свистка трудно сдерживаться», — сказал Божович «СЭ».

Ранее капитан железнодорожников Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра позором футболом, а главный тренер Михаил Галактионов в нецензурной форме оценил работу судейской бригады.

Дмитрий Баринов и&nbsp;Михаил Галактионов. «Если это ######## нравится кому-то, то нам — нет». «Локо» в ярости из-за судейства в Самаре

Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Миодраг Божович
Михаил Галактионов
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