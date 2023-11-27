Божович — о критике Баринова и Галактионова в адрес судей: «Сегодня они бы говорили по-другому»

Бывший тренер «Локомотива» Миодраг Божович в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывания капитана железнодорожников Дмитрия Баринова и главного тренера команды Михаила Галактионова после матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).

«Не понимаю, почему они так высказались. Пенальти в этом эпизоде был. Было видно, что футболист «Локомотива» рукой остановил мяч. Это эмоции после игры. Сегодня они бы говорили по-другому. Сразу после свистка трудно сдерживаться», — сказал Божович «СЭ».

Ранее капитан железнодорожников Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра позором футболом, а главный тренер Михаил Галактионов в нецензурной форме оценил работу судейской бригады.