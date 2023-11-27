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Сегодня, 18:20

Гаджиев считает, что дисквалификация Кордобы станет ударом для «Краснодара»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о поведении колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобы и полученной им красной карточке после завершения матча 16-го тура РПЛ с «Уралом».

«Причины такого поведения Кордобы понятны: для «Краснодара» на данный момент важно каждое заработанное очко, а после первого круга РПЛ их цена только возрастает. Отсюда и эмоции. А вторая причина заключается в том, что сейчас в целом есть определенное недоверие к судейству. Безусловно, дисквалификация Кордобы будет ударом для команды: он является одним из лучших игроков нашего чемпионата и находится в числе лидеров краснодарцев. Но вне зависимости от ситуации надо стараться держать себя в руках. Наказание за его действия должно быть, и оно обязано соответствовать степени нарушения», — приводит слова Гаджиева RT.

После завершения матча с «Уралом» Кордоба показал непристойный жест судье, за что получил красную карточку.

В матче 16-го тура РПЛ, который прошел 26 ноября, «быки» уступили «Уралу» (1:3) и упустили лидерство в РПЛ. На данный момент «Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита». В 17-м туре черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург». Матч пройдет 3 декабря.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1237136-gadzhiev-kordoba-grubost-nakazanie
Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
Гаджи Гаджиев
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