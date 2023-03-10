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Сегодня, 14:00

Божович: «Зенит» может еще много-много лет становиться чемпионом»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович оценил результаты «Зенита» в текущем сезоне.

— «Зенит» опережает «Спартак» на восемь очков. Вопрос с чемпионом уже неактуален?

— Я уверен, что «Зенит» возьмет пятый титул. Это сильнейшая команда РПЛ.

— «Спартак» уже не навяжет борьбу?

— Нет. Это две разные команды по уровню составов. Обойма «Зенита» с бразильцами очень сильная.

— Сколько лет продлится доминирование «Зенита» в РПЛ?

— Думаю, долго! Они тратят больше всех, у них сильнейший состав, отличные легионеры. «Зенит» может еще много-много лет становиться чемпионом, — сказал Божович «СЭ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. На втором месте — «Спартак» (37 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).

 
Миодраг Божович. «Не верьте ФИФА и УЕФА. Россия вернется и будет побеждать!» Интервью Миодрага Божовича

 

ФК Зенит
Миодраг Божович
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