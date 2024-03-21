Бозов рассказал о беседе с Абаскалем на сборах «Спартака»

Защитник Никита Бозов из молодежной команды «Спартака» в интервью «СЭ» рассказал, как прошли сборы с основной командой красно-белых в ОАЭ.

— Он пожелал удачи, сказал, чтобы я ничего не боялся — и все будет хорошо. Меня вызвали — значит, надо выходить и показывать себя. Если тренер заметит — хорошо, нет — есть вторая команда.

— Кто из партнеров больше всего запомнился?

— Было приятно присоединиться к основе и работать с такими футболистами, как Джикия и Соболев. Конкурировать с ними — большой опыт для меня. Команда в целом приняла хорошо.

В декабре «Спартак» объявил о возрождении второй команды, которая была расформирована в 2022 году. Главным тренером «Спартака-2» стал экс-защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, ранее возглавлявший «Звезду» из Санкт-Петербурга.

Зарина Халимхонова