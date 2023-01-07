Брайан Идову заявил, что остается в «Химках»

Защитник «Химок» Брайан Идову рассказал, что не планирует покидать клуб этой зимой. Идову играет в команде с 2020 года, куда перешел из московского «Локомотива».

«Этой зимой остаюсь в «Химках». Я уже прошел углубленное медицинское обследование, поеду на сборы», — заявил игрок «РБ Спорт».

Контракт Идову с «Химками» рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость 30-летнего нигерийца составляет 800 тысяч евро. В этом сезоне 30-летний нигериец провел в составе подмосковной команды 16 матчей.