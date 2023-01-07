Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:39

Брайан Идову заявил, что остается в «Химках»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Защитник «Химок» Брайан Идову рассказал, что не планирует покидать клуб этой зимой. Идову играет в команде с 2020 года, куда перешел из московского «Локомотива».

«Этой зимой остаюсь в «Химках». Я уже прошел углубленное медицинское обследование, поеду на сборы», — заявил игрок «РБ Спорт».

Контракт Идову с «Химками» рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость 30-летнего нигерийца составляет 800 тысяч евро. В этом сезоне 30-летний нигериец провел в составе подмосковной команды 16 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/brajan-idovu-ya-ostayus-v-himkah/
Брайн Идову
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ролик с несуществующим голом Роналду за «Аль-Наср» собрал 17 миллионов просмотров
Овечкин повторил рекорд Ковалева по количеству матчей в НХЛ среди россиян
В WADA заявили об ожидании от России более $1 млн в качестве ежегодного взноса
В ЛНР узнали о полученном ВСУ приказе на отступление из Соледара в ближайшее время
В Германии сообщили о важных выводах Путина из отношения НАТО к РФ в 1990-х годах
Украина расторгла соглашение с РФ по эксплуатации ракетного комплекса «Сатана»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Камоцци: «Максимович может стать хорошим игроком для «Спартака», но я бы предпочел ему Глебова»

Агент Селюк: «Предложения по Конате есть из разных стран. Думаю, этот сезон он закончит в «Ахмате»