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Бразильский журналист: «Осенью у Марио Фернандеса должен родиться сын. Пока неясно, поедет ли он в ЦСКА»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Марио Фернандес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бразильский журналист Фабио Алейшо оценил вероятность возвращения защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.

— Почему у Марио Фернандеса не получилось в Бразилии, в «Интернасьонале»?

— Думаю, после 10 лет в ЦСКА он не смог перестроиться. Ему было некомфортно.

— Почему?

— Уровень чемпионата штата, в котором он играл, явно уступает РПЛ. Не только по качеству футбола, но и по полям, по заполняемости трибун и так далее. Марио было непросто адаптироваться к таким условиям. Частые игры, другая тактика... Плюс еще наложилась травма. Отсюда и такие показатели. Всего пять неполных встреч за «Интернасьонал» и уход из клуба.

— Может, был конфликт с тренером?

— Нет, про разногласия я ничего не слышал. Другое дело, что болельщики ждали от защитника явно большего. Все-таки приехал игрок ЦСКА, который выступал в Лиге чемпионов, на чемпионате мира в России. Но Фернандес, надо признать, их не убедил, где-то даже разочаровал. Это был не тот Марио, которого мы видели в России.

— А не устал ли он от футбола? Может быть, уже хочет сосредоточиться на семейной жизни?

— Все может быть. Его супруга вновь беременна. Осенью, в октябре, у Марио должен родиться сын. В свете его возможного возвращения в ЦСКА этот фактор, безусловно, нельзя не учитывать.

— Думаете, он останется в Бразилии, так как в семье ждут пополнения?

— Сейчас не готов так утверждать. У самого Марио пока нет решения. Фернандес ничего не исключает, говорит: «Посмотрим, посмотрим». Он должен пообщаться с руководством ЦСКА, все взвесить. Пока диалога не было.

— Если Фернандес все же вернется в ЦСКА, ему придется конкурировать за место в составе с Миланом Гайичем. Справится?

— Дело в том, что Фернандес не играл у Владимира Федотова. Последним его тренером в ЦСКА был Алексей Березуцкий. Федотов сделал ставку справа на Гайича, доверяет ему, и серб выглядит весьма неплохо. Так что вопрос интересный. Но, с другой стороны, если в ЦСКА решат продолжить сотрудничество с Марио, то вернут его точно не для того, чтобы футболист сидел в запасе. Верно?

— Логично.

— Согласитесь, не очень целесообразно возвращать в клуб легенду, человека, которого любят армейские болельщики, и не выпускать его на поле.

— Тогда какой выход?

— Я не исключаю, что Федотов поменяет Марио позицию на поле. Например, справа будет играть Гайич, а Фернандес расположится в центре обороны.

— Вот как?

— Это лишь мое предположение. Марио, кстати, провел за ЦСКА пару игр в центре защиты. Почему бы его вновь не попробовать использовать в таком амплуа? Конечно, многое зависит от тактической схемы. Но когда ЦСКА играл в этом сезоне в три защитника, а Дивеев восстанавливался от травмы, в центре выходил Мойзес, который является латералем. Марио — очень опытный исполнитель, способен перестроиться. И потом — пока мы не знаем, продлит ли ЦСКА контракт с тем же Дивеевым. Стороны, как я понимаю, пока не договорились. Может быть, Фернандес как раз и станет заменой Игорю, если тот не останется в ЦСКА.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе московской команды он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В середине апреля стало известно, что защитник расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам.32-летний футболист выступал за бразильский клуб на правах аренды из ЦСКА.

Марио Фернандес. «Возможно, Марио заменит в ЦСКА Дивеева. Критика Ренана? Сравните его с Дуарте». Интервью бразильского журналиста
Марио Фернандес
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