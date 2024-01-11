Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:45

Бразильский журналист: «Сейчас Вендел вернется в «Зенит» без скандала»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бразильский журналист Фабио Алейшо уверен, что зимой полузащитник Вендел не покинет «Зенит».

— Поговорим о Венделе. Вернется ли он в «Зенит» из отпуска вовремя? И вернется ли вообще?

— Да, вернется. Думаю, после того как клуб его оштрафовал в прошлый раз, Вендел больше рисковать не станет (смеется). Сейчас никаких проблем уже не возникнет. Он прилетит в срок и пройдет сборы с «Зенитом». В Бразилии нет никаких новостей, слухов, разговоров о том, что он может сменить команду, остаться на родине. Все спокойно.

— Но ведь писали о том, что Вендел хочет выступать за «Фламенго».

— Мое мнение: сейчас он вернется в «Зенит» без скандала. А вот летом, наверное, возможны варианты.

Летом 2023 года Вендел с опозданием приехал в расположение «Зенита» из отпуска в Бразилии.

В сезоне-2023/24 26-летний хавбек забил 4 гола и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за «Зенит».

Артур. «15 миллионов за Артура — слишком много. Вендел больше рисковать не будет». Бразильский журналист — о «Зените»
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
2
Обсудить
Читайте также
«Аталанта» обыграла «Милан» и вышла в полуфинал Кубка Италии
Экс-глава Международного союза биатлонистов Бессеберг не признал обвинения в коррупции
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Гранат признался, что его удивил трансфер Ахметова из «Краснодара» в «Зенит»
Журналист Алейшо: «Теперь «Зенит» может играть в чемпионате Бразилии»
Экс-игрок сборной России Гранат заявил, что скучает по матчам РПЛ
Бразильский журналист: «Педро весной будет мало играть. «Зенит» не команда для молодежи»
«15 миллионов за Артура — слишком много. Вендел больше рисковать не будет». Бразильский журналист — о «Зените»
Бразильский журналист Алейшо не уверен, что новичок «Зенита» Артур заменит Малкома
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Экс-игрок сборной России Гранат заявил, что скучает по матчам РПЛ

Журналист Алейшо: «Теперь «Зенит» может играть в чемпионате Бразилии»