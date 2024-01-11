Бразильский журналист: «Сейчас Вендел вернется в «Зенит» без скандала»

Сегодня, 14:45
Бразильский журналист Фабио Алейшо уверен, что зимой полузащитник Вендел не покинет «Зенит».
— Поговорим о Венделе. Вернется ли он в «Зенит» из отпуска вовремя? И вернется ли вообще?
— Да, вернется. Думаю, после того как клуб его оштрафовал в прошлый раз, Вендел больше рисковать не станет (смеется). Сейчас никаких проблем уже не возникнет. Он прилетит в срок и пройдет сборы с «Зенитом». В Бразилии нет никаких новостей, слухов, разговоров о том, что он может сменить команду, остаться на родине. Все спокойно.
— Но ведь писали о том, что Вендел хочет выступать за «Фламенго».
— Мое мнение: сейчас он вернется в «Зенит» без скандала. А вот летом, наверное, возможны варианты.
Летом 2023 года Вендел с опозданием приехал в расположение «Зенита» из отпуска в Бразилии.
В сезоне-2023/24 26-летний хавбек забил 4 гола и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за «Зенит».