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Сегодня, 15:00

Журналист Алейшо: «Теперь «Зенит» может играть в чемпионате Бразилии»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бразильский журналист Фабио Алейшо порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

— После трансферов «Зенит» — фаворит в чемпионской гонке?

— На бумаге, пожалуй, да. Но мы пока не знаем, как все сложится, быстро ли игроки найдут взаимопонимание на поле. «Зенит» сделал приобретения, забрал у «Краснодара» Ахметова, немного ослабив конкурента. Но я никогда в жизни не видел в российской команде такого количества бразильцев!

— Это вам, наверное, греет душу?

— Ну... Это выглядит несколько странно. Да, я рад, что могу общаться с этими игроками, для работы это, наверное, хорошо. Но по идее «Зенит» сейчас может уже смело играть в чемпионате Бразилии (смеется). Знаете, в некоторых командах Бразилии бразильцев даже меньше, чем в питерском клубе! Ну или столько же. У нас можно использовать одновременно пять легионеров на поле. В «Зените» же теоретически в стартовом составе могут выходить восемь моих соотечественников. «Краснодар» потерял Ахметова, подписал колумбийского хавбека. Думаю, еще увидим трансферы. Очень надеюсь, что борьба за золото продлится до последнего тура.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 36 очками в 18 матчах, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.

Артур. «15 миллионов за Артура — слишком много. Вендел больше рисковать не будет». Бразильский журналист — о «Зените»

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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