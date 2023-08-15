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Сегодня, 14:13

Брызгалов рассказал, в чем особенность Евсеева как тренера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Факела» Сергей Брызгалов заявил, что от главного тренера воронежцев Вадима Евсеева исходит та уверенность, которая помогает двигаться команде в правильном направлении, несмотря на поражения.

«В 2010 году я вместе с Вадимом Евсеем делили раздевалку. Сейчас он мой главный тренер. В чем его особенность как тренера? Да, я начинал карьеру с ним в «Сатурне». Сейчас у нас рабочие отношения тренер — футболист. Несмотря на поражения, от Вадима Валентиновича исходит та уверенность, которая помогает команде двигаться в правильном направлении. Веселые истории из «Сатурна»? Было пару моментов, когда мы общались с Валентиновичем и с улыбкой вспоминали забавные истории. Но сейчас уже другие времена, и мы настроены на решение задач», — приводит слова Брызгалова «РБ Спорт».

После четырех туров «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице и является единственной командой, которая пока не смогла набрать очки. Лидирует — «Краснодар» (12 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-bry-zgalov-rasskazal-v-chem-osobennost-evseeva-kak-trenera/
Вадим Евсеев
Сергей Брызгалов
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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