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Сегодня, 14:03

В «Локомотиве» заявили об отсутствии предложений по нападающему Изидору

Артем Бухаев
Корреспондент
Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали информацию о возможном уходе нападающего Вильсона Изидора.

«В последнее время участились слухи в различных СМИ и Telegram-каналах о возможном переходе нападающего Вильсона Изидора в один из зарубежных клубов. В частности, французский «Марсель». В данный момент футбольный клуб «Локомотив» не получал предложений по трансферу или аренде игрока. Изидор остается в расположении команды, которая в плановом режиме готовится к матчу Российской Премьер-Лиги с футбольным клубом «Краснодар». Напомним, что встреча состоится в Краснодаре в субботу, 19-го августа. Просим наших болельщиков доверять только официальным и проверенным источникам», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

15 августа L'Equipe сообщил, что «Марсель» согласовал условия контракта с нападающим Изидором.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за железнодорожников.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего француза в 6 миллионов евро.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Марсель
Вильсон Изидор
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