Булатов рассказал, что может спасти «Сочи» от вылета

Бывший главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов в интервью «СЭ» оценил расклад в РПЛ в борьбе за выживание.

— «Сочи» — главный претендент на вылет?

— Сто процентов! Внутренних ресурсов у команды не вижу. Спасти ее может только одно.

— Что же?

— Качественная селекция в зимнее трансферное окно. Если «Сочи» взорвет рынок, пригласит пять новичков хорошего уровня — тогда удастся избежать вылета.

— Кто станет вторым неудачником?

— Вот здесь ситуация абсолютно непредсказуемая. Остальные клубы второй восьмерки не выглядят обреченными. Бьются, цепляются. Да и укомплектованы неплохо. Романцев в таких случаях говорил: «Есть чем жарить!» Мне, например, понравился матч «Оренбург» — «Ахмат». Обе команды показали хороший по интенсивности футбол. Даже не скажешь, что играли аутсайдеры. «Балтика» тоже регулярно огрызается. Думаю, в борьбе за выживание интрига сохранится до последнего тура. Тем интереснее!