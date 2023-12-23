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Сегодня, 13:15

Булыкин объяснил, зачем Черышева могут взять топ-клубы РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, какие клубы РПЛ могут быть заинтересованы в услугах полузащитника итальянской «Венеции» Дениса Черышева.

«Если кто-то в РПЛ и возьмет Черышева, то на небольшую зарплату. И ему нужно будет добирать за счет бонусов. С небольшой зарплатой его могут взять и лидеры чемпионата для глубины состава. Денис же играл за сборную. Мастерство у него есть. Вопрос в том, в каком он сейчас состоянии. Возможно, кто-то захочет рискнуть, подождать и посмотреть, адаптируется Черышев или нет. При таком подходе он может заиграть во многих клубах РПЛ», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

В текущем сезоне 32-летний россиянин провел 8 матчей за «Венецию» и не отметился результативными действиями. Черышев играет за клуб с лета 2022 года, контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее «СЭ» сообщил, что клуб «Лекко», ведущий борьбу за выживание в серии В, обратился в «Венецию» с просьбой об аренде до конца этого сезона Черышева.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11407850-bulykin-obyasnil-zachem-cherysheva-mogut-vzyat-top-kluby-rpl.html
Денис Черышев
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Венеция
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