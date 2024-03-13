Булыкин полагает, что увольнение Ивича из «Краснодара» не связано со спортивными показателями

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин предположил, что «Краснодар» уволил Владимира Ивича с поста главного тренера команды не по футбольным мотивам.

«Я любую трансформацию в клубе рассматриваю с футбольной точки зрения. Благо есть опыт игрока, есть тренерская лицензия и есть знания менеджера. Поэтому, основываясь на этих знаниях, уже можно что-то предполагать. Учитывая, что «Краснодар» плохо вышел после зимней паузы, из Кубка вылетели. Здесь интересно узнать, что сподвигло на это. Потому что с футбольной точки зрения еще можно было бы дать тренеру 2-3 игры, и он мог исправить ситуацию. Почему так все произошло, это связано не по спортивным показателям, а уже более скрытым», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

12 марта «Краснодар» уступил «Химкам» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России со счетом 0:2 и вылетел из турнира. В РПЛ «быки» на данный момент занимают второе место с 39 очками за 20 туров.