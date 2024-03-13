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13 марта, 18:20

Корнеев: «Мостовому тяжело осознавать, что он так и не стал основным игроком «Зенита»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев понимает, почему полузащитник питерцев Андрей Мостовой летом хочет уехать в Европу.

— Кто сыграет слева в атаке против «Динамо»? Педро или Мостовой?

— Думаю, матч начнет Мостовой, учитывая его игру во встрече с «Уралом». Но Педро точно получит свое время, выйдет на замену.

— Педро действительно такой невероятный талант? Какой у него потолок?

— Очень талантливый вингер! У него есть почти всё для этой позиции — техника, скорость, умение обыграть один в один. И есть конкретика, что очень важно для его возраста! У него правильный спортивный менталитет. По-хорошему наглый футболист! Добротное приобретение «Зенита».

— Чем он вас поразил?

— Он не боится рисковать, уверен в себе. Поэтому у Педро многое получается на поле.

— Понимаете желание Мостового летом уехать в Европу?

— Да, так как он не получает достаточной игровой практики и, видимо, хочет попробовать себя в новом чемпионате.

— Мостовой начал закисать в «Зените»?

— Закисать — пожалуй, слишком громкое слово. Просто, считаю, Андрею тяжело осознавать, что он до сих пор так и не стал твердым игроком основы «Зенита», — сказал Корнеев «СЭ».

В текущем сезоне Мостовой провел 17 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Андрей Мостовой
Игорь Корнеев
Футбол
ФК Зенит
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