Булыкин призвал не обращать внимание на уголовное дело Влута

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, что прокуратура Нидерландов потребовала три с половиной года тюремного заключения для футболиста «Урала» Рая Влута.

«Конечно, все это бросает тень на наш футбол. Но это отдельные личности, которые совершили где-то преступления. Стоит не фокусировать на этом внимание, а продолжать играть в футбол. Там еще и с Промесом не все понятно. Но я уже давно говорил, что нужно делать ставку на российских футболистов. В ближайшее время для нас закрыта международная арена, но через год-два любого российского футболиста можно превратить в хорошего игрока, если он будет постоянно играть», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

В ноябре 2021-го автомобиль Влута попал в ДТП, столкнувшись с машиной, в которой находилась семья с детьми. 4-летний ребенок не выжил. В организме Влута обнаружили 1,18 промилле алкоголя. 20 марта прокуратура Нидерландов запросила для него 3,5 года тюрьмы.

С сентября прошлого года 27-летний голландец выступает за «Урал». Он провел за екатеринбуржцев 14 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.