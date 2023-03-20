Новиков заявил, что ЦСКА может побороться за второе место в РПЛ

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал победу москвичей над «Зенитом» в матче 20-го тура РПЛ.

«Самое главное, что команда победила. Три очка взяли — это хорошо, а что касается содержания игры, то обе команды не смогли показать свой лучший футбол. Но ЦСКА, конечно, молодцы, что сумели победить. «Зенит» уже не догнать. А вот борьба за призовые места будет. Не думаю, что «Зенит» упустит чемпионство. Может ли ЦСКА занять второе место в чемпионате? Все зависит от команды, почему бы и нет. Игру ЦСКА сейчас показывает неплохую, если не будут терять очки на ровном месте, то вполне реально подняться на эту позицию, ведь впереди еще 1/3 чемпионата — 10 матчей», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» с 48 очками сохраняет лидерство.