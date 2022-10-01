Булыкин: «Циннбауэр и его команда явно не тянут «Локомотив»

1 октября, 23:18
Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение железнодорожников от «Урала» (2:4) в матче 11-го тура РПЛ.
«После матча на Кубок все ждали от команды хорошей игры, а вышло так, что «Локо» проигрывает аутсайдеру и приближается к зоне стыковых матчей в турнирной таблице. Понятно, что была красная карточка в начале матча и она сыграла против «Локо», спутав все карты, теперь нужно что-то делать, самое оптимальное — поменять тренерский штаб, — цитирует «РБ Спорт» Булыкина. — Вряд ли после зимней паузы эти специалисты смогут помочь команде, даже если им дать столько времени на адаптацию. Я бы уже пригласил нового главного тренера, если честно. Конечно, по итогам сезона москвичи не должны оказаться в зоне стыковых матчей даже с нынешним тренерским штабом, но Циннбауэр и его команда явно не тянут такую команду, как «Локомотив».
Это поражение стало для железнодорожников четвертым подряд в чемпионате России. «Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков в 11 матчах.
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