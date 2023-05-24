Булыкин: «Продление контракта Баринова с «Локомотивом» хорошо и для клуба, и самого Дмитрия»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал новость о том, что московский клуб продлил контракт с полузащитником Дмитрием Бариновым до 2026 года.

«Продление контракта Баринова с «Локомотивом» хорошо и для клуба, и самого Дмитрия. В следующем сезоне будет интересно посмотреть на железнодорожников. Баринов является лидером команды, и продление контракта с ним принесет пользу всем. Баринов, если бы хотел в Европу уехать, то сделал бы это. Эта новость хороша для «Локомотива» с точки зрения того, что клуб теперь сможет продать Дмитрия, если по нему поступит предложение. Но думаю, что в первую очередь железнодорожники думали о сохранении лидера», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Баринов — воспитанник «Локомотива». В текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

После 28 туров «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 39 очков.