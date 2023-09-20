Булыкин рассказал, что готов принять участие в ретро-матче «Локомотива» и ЦСКА

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, готов ли он сыграть в ретро-матче между железнодорожниками и ЦСКА.

«Готов ли я сыграть? Ну посмотрим, куда пригласят. Я всегда готов с ветеранами побегать, поиграть. Потому что футбольные мысли и взаимодействие на таком высоком уровне у ребят, что приятно играть. Ноги уже не бегут, физика уже не та, но по мысли футбол у легенд сильно отличается от обычного футбола», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина.

Ранее в РФС сообщили, что планируется реконструировать Золотой матч чемпионата России 2002 года между ЦСКА и «Локомотивом». Игра может состоятся в ноябре во время паузы на игры сборных.