Булыкин рассказал, почему считает глупой шуткой слова Соболева о победе «Спартака» в Лиге Европы

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал высказывание форварда «Спартака» Александра Соболева.

Ранее футболист заявил, что красно-белые стали бы победителями Лиги Европы сезона-2021/22, если бы российские команды не были отстранены от участия в турнире.

«Соболев, конечно, ни в чем не прав. Но это его мысли. Он так прикалывается над всеми. Не стоит на это обращать внимание. У нас уже очень многие перешли от футбола к шоу-программам. «Спартак» не может чемпионский титул выиграть, что уж говорить о Лиге Европы. Соболев, конечно, шутит и пытается привлечь внимание. Но выглядит это не очень умно», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

На данный момент «Спартак» идет на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 9 туров.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия во всех международных соревнованиях в феврале 2022 года.