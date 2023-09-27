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Сегодня, 19:11

Булыкин рассказал, почему считает глупой шуткой слова Соболева о победе «Спартака» в Лиге Европы

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал высказывание форварда «Спартака» Александра Соболева.

Ранее футболист заявил, что красно-белые стали бы победителями Лиги Европы сезона-2021/22, если бы российские команды не были отстранены от участия в турнире.

«Соболев, конечно, ни в чем не прав. Но это его мысли. Он так прикалывается над всеми. Не стоит на это обращать внимание. У нас уже очень многие перешли от футбола к шоу-программам. «Спартак» не может чемпионский титул выиграть, что уж говорить о Лиге Европы. Соболев, конечно, шутит и пытается привлечь внимание. Но выглядит это не очень умно», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

На данный момент «Спартак» идет на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 9 туров.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия во всех международных соревнованиях в феврале 2022 года.

Источник: https://vprognoze.by/sportnews/football/11176064-bulykin-obyasnil-pochemu-schitaet-glupoj-shutkoj-slova-soboleva-o-pobede-spartaka-v-lige-evropy.html
Александр Соболев
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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