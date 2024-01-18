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Сегодня, 21:10

Булыкин: «Если Миранчука не устраивает положение в «Локомотиве», то надо что-то менять»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию, что полузащитник московской команды Антон Миранчук может продолжить карьеру в «Бешикташе».

«Если Антон перейдет в хороший клуб и будет играть в еврокубках, то это плюс, небольшой трамплин для Европы. Если он разговаривал с тренером, и в «Локомотиве» у него дела не очень, то это один из хороших вариантов. Понятно, что он хочет играть в основе. Если его не устраивает положение в «Локомотиве», то надо что-то менять. Я просто не знаю, какая у него ситуация в команде, но если он перейдет, то это достойно уважения. Человек много, что меняет, выходит из зоны комфорта, а это достойно уважения», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. В этом сезоне 28-летний футболист провел за железнодорожников 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-esli-miranchuka-ne-ustraivaet-polozhenie-del-v-lokomotive-to-nado-chto-to-menyat-325156/
Антон Миранчук
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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