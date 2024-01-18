Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:17

Гладилин: «Абаскаль считает 20 человек игроками основы «Спартака», такого быть не должно»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о проблемах испанского специалиста Гильермо Абаскаля с постановкой игры в московской команде.

«Тренеру не удается поставить игру — в этом есть проблема, а не в том, что подготовка будет короткая или плохая. Проблема в том, что 20 с лишним человек считают себя игроками основы. И тренер, в том числе, считает их всех игроками старта. В команде, которая хочет выигрывать какие-то призы, такого быть не должно. Должен быть костяк команды и должны быть игроки, которые выходят на ротацию. Тренер пока еще не определился. Он молодой специалист, еще в поисках. Найдет, значит, будет хорошо. Но о чемпионстве речи уже не идет. Для этого должны провалить вторую часть чемпионата «Краснодар» и «Зенит», — цитирует Гладилина Metaratings.ru.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится после зимней паузы в начале марта.

Источник: https://metaratings.ru/news/gladilin-abaskal-schitaet-20-chelovek-igrokami-starta-no-takogo-v-spartake-byt-ne-dolzhno-325212/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
Обсудить
Читайте также
Стала известна зарплата Николая Хабибулина в «Торпедо»
Медведев оценил свою готовность к Открытому чемпионату Австралии
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
СК установил причину смерти ребенка под Красноярском после того, как он съел котлету
Глава Башкирии Хабиров впервые прокомментировал беспорядки в Баймаке
Обвинение запросило почти пять лет колонии для Стрелкова
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Мостовой: «Я и Жирков спокойно могли бы в концовках матчей играть за «Зенит»
Гладилин исключил приход Моуринью в «Спартак» или другую российскую команду
Малафеев: «Думаю, уход Кругового из «Зенита» — инициатива его представителя»
Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «В футбольном клубе степень занятости такая же высокая, как и на госслужбе»
Лепехин: «Не думаю, что люди уровня руководства «Зенита» будут мстить Круговому»
Булыкин: «Если Миранчука не устраивает положение в «Локомотиве», то надо что-то менять»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Булыкин: «Если Миранчука не устраивает положение в «Локомотиве», то надо что-то менять»

Лепехин: «Не думаю, что люди уровня руководства «Зенита» будут мстить Круговому»